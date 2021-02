De una clase de historia a un viaje virtual completo

Originario del Ejido el Refugio ubicado en Matamoros, Coahuila, Jorge Sergio Silveti Ayup dedica su vida a la docencia. Al igual que todos los maestros vio como el mundo de la enseñanza de puso de cabeza con la llegada de la pandemia.

La primera herramienta al alcance fue la plataforma Zoom, donde se impartían clases. Sin embargo, este medio no estaba al alcance de todos, pues algunos estudiantes carecían de los recursos para mantenerse conectados y al corriente en sus clases. Esta situación, más que un problema para Sergio significó la oportunidad de fusionar sus pasiones. Además de Licenciado en Educación con especialidad en Historia, se desempeña como actor, productor y director de la afamada compañía de Teatro “Tropa Cachivaches”, lo que abrió la puerta para una nueva idea.

Y es que las clases en línea, afectadas por la falta de recursos y el ausentismo, además resultaban cansadas tanto para los docentes como para los alumnos, por lo que la innovación apoyada por las herramientas tecnológicas al alcance de todos, dio un paso al frente.

“Al inicio fue bastante complejo, esta enfermedad nos tomó por sorpresa y no sabíamos cómo comunicarnos. La respuesta tuvo que ser rápida, pero zoom no resultó tan buena idea como se esperaba y en ese momento, al inicio de la pandemia, nadie estaba haciendo lo que se nos ocurrió”.

¿Cómo hacer que los jóvenes se interesen por la historia?

“Empezó como un juego, para dar otra opción de estar al corriente de las clases a mis grupos, les hice una página de Facebook a cada uno y daban las lecciones en vivo. El grabar una cápsula resultaba más sencillo, entonces me dediqué a seleccionar los temas y armar los diálogos, buscando hacerlo para enseñar pero a la vez divertido”.

“Elijo temas con los que los estudiantes se sientan identificados, porque esa es la otra problemática ¿cómo hacer que los jóvenes se interesen por la historia? Si tú te paras frente a un salón de clases y les dices ‘hoy voy a hablarles de historia’ la reacción usual es de rechazo”.

Es por esta razón que las temáticas deben ser entretenidas, como la de la última cápsula, que tocó el tema de ¿Por qué los meses del año llevan esos nombres? Y es que más allá de la “historia” que los estudiantes pueden encontrar en los libros de texto, se trata de conocer el pasado de la tierra, de la naturaleza y de todo lo que nos rodea.

Un viaje en el tiempo

El “Señor, Doctor, Profesor Silveti” recurre a particulares ‘invitados’ que viajan directo desde el pasado para explicar las lecciones. Desde un gladiador de la época Romana hasta un cavernícola y para no dejar de lado el folclor lagunero, hasta un “cholo” ayuda al profesor a dar cátedra.

“Hay un personaje que me gusta mucho porque me identifico con él, se trata del “Wipirí Colombia”, que es esta persona del barrio que malamente llamamos ‘un cholo’. A mi me agrada porque además me permite trabajar sobre los prejuicios que damos a las personas por su apariencia, por cómo se viste o por cómo habla, no está bien catalogar a la gente por cómo se ven. Disfruto mucho este personaje porque es el que le enseña al maestro y demuestra una basta cantidad de conocimientos sin importar su apariencia, dando un mensaje entre líneas sobre los prejuicios”.

Para quienes gusten de informarse y conocer sobre la historia del mundo, la invitación está abierta sin límite de edad, no es necesario ni siquiera ser estudiante para disfrutar del material. Puedes encontrar todas las cápsulas en el canal de Youtube "Viaje a Través de la Historia".