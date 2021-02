Funes Mori del Monterrey responde a acusaciones de jugar contra América con COVID

El delantero de Monterrey, Rogelio Funes Mori, aclaró que nunca jugó con síntomas de COVID-19 ante América, una situación que se mencionó en la prensa en su momento.

“Estoy acá sentado para que me expliquen con qué prueba me acusaron de haber jugado con COVID contra América, obviamente es un tema delicado” externó el jugador.

“Contra América yo me sentí bien , me entrené toda la semana normal y jugué los 90 minutos, nunca presenté síntomas”, detalló en conferencia de prensa.

Narró cómo fue que se dio cuenta de los síntomas y avisó de manera inmediata al cuerpo médico del club.

“El domingo me levanto, pierdo el gusto, el olfato, me comunico con el doctor, me dijo que presentará al Barrial, que me hicieran el test rápido y la PCR. Me dieron positivo, me fui a mi casa y me aislé”, dijo el argentino.

Funes Mori dio por cerrado el tema y pidió que si no tienen pruebas para acusarlo de lo que pasó, “ se cierre aca´”.