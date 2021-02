¿Myriam mandó indirecta a 'Toñita' tras polémica con Cynthia Rodríguez?

Todo parece indicar que la riña entre las exacadémicas “Toñita” y Myriam Montemayor continúa, luego de que esta última le mandara una indirecta a “La negra de oro”, refiriéndose a las polémicas declaraciones que hizo contra Cynthia Rodríguez, quien supuestamente frenó sus oportunidades laborales.

“Seré breve: si una persona dice que está mal de sus facultades mentales y lo demuestra, ¿para que le dan cuerda?, si no está cuerda ya no le llega el agua al tinaco, y su tinaco no tira agua”, escribió Myriam en un mensaje en Twitter que después eliminó.

Algunos fans llegaron a la conclusión de que la publicación hacía referencia a Antonia Salazar Zamora, luego de que en una entrevista Montemayor resaltara que en varias ocasiones “Toñita” declaró que padece un trastorno mental.

“Yo creo que se está saliendo de la realidad, está en una realidad virtual, las declaraciones sólo existen en la imaginación de una persona que está perturbada, porque lo que está diciendo es completamente falso", comentó Myriam en esa ocasión en el programa De Primera Mano.

Por lo que internautas no tardaron en reaccionar a la presunta indirecta a “Toñita”.

“Ay tu, no digas nada borra eso ja ja. Enfoquémonos en los sencillos que nos debes y el disco”, “Myriam con todo respeto por fa no te rebajes .... Si no quieres hablar de ella por qué la mencionas de alguna manera. Enfócate en tu carrera, te amo por tu talento pero no hagas que vea otra cara de ti”, “No ocupa decir ya sabemos de quién se trata”, “Toñita ahí te hablan”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron a Myriam tras su mensaje.

Tras el posteo de Myriam, "Toñita", compartió un mensaje en su cuenta de Twitter que parece responder a la posible indirecta de Myriam.

"Ahora resulta que todos saben que pasó menos yo que lo viví, resulta que soy una conflictiva por decir la verdad, resulta que la mentira es mejor que una verdad real, y resulta que el abuso que sufrieron mis compañeros y yo no significa nada, ojalá ardan en el infierno...", expresa "Toñita".

"Y en su conciencia llevaran sus actos viles y eso lo llevaran por siempre, el hablar de un abuso es para que no se repita, que lástima que tomen más otra cosa que el punto, evitar acoso, evitar abuso laboral, evitar que miles de jóvenes sean usados para lograr su sueño", agregó en el tuit.

