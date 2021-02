Ceffut convoca a nuevos prospectos para formarse como futbolistas

Del 8 al 12 de febrero próximos, el Centro Formativo de Futbol de la Laguna (Ceffut) abrirá su convocatoria para el ingreso de nuevos prospectos que tengan el interés de formarse como jugadores de futbol.

Los requisitos para participar en la convocatoria es tener una edad de: 6 a 11 años: (jugarán en un torneo local), 12 y 13 años (sub 13), de 14 a 15 años de edad (sub 15), 16 a 17 años cumplidos (sub 17, jugarán en la Liga Nacional Juvenil).

Las sedes de entrenamiento y visorías serán el Bosque Venustiano Carranza y los Campos San Pablo.

“En los entrenamientos se reforzará la técnica y táctica individual para jugar con inteligencia y concentración, además de entender y asimilar con eficacia las tácticas colectivas, para alcanzar el óptimo nivel de competición”, comentó el coach del Ceffut Laguna, Erick Portillo.

El Centro Formativo de Futbol de la Laguna nació del interés de formar un lugar que reúna todas las necesidades de aprendizaje inicial futbolístico en La Laguna, bajo la premisa de albergar a todo prospecto futbolístico, sin importar su condición económica. Su misión es crear jugadores inteligentes, libres y con valores, que sepan valerse por sí mismos y trabajar en su futuro profesional, ya sea dentro de la cancha o afuera de ella, formando sobre todo, a personas de bien, que sean ejemplo para su comunidad.