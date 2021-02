Recuerda Santos 'golazo' de Antonio 'Turco' Apud ante Atlas

En sus redes sociales, los Guerreros aseguraron que “muchos de sus mejores goles han sido enfrentando a los rojinegros”, y para muestra publicaron un video en donde Apud toma el balón desde su propio terreno, cruzar la media cancha, y con toda confianza golpea el esférico por encima del arquero y la envía al fondo de la portería.

#TBT | No me van a dejar mentir, muchos de nuestros mejores goles han sido Vs @atlasfc.

Para muestra, un botón pic.twitter.com/iaR1X9FD5x#ModoGuerrero ⚔️