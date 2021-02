Acuerdo con colegios

El alcalde Jorge Zermeño Infante firmó un convenio de colaboración con los colegios de Ingenieros Civiles de La Laguna A. C. (CICLAC), de Arquitectos de la Comarca Lagunera A. C. (CACLAC) y de Ingenieros Mecánicos Electricistas y Electrónicos de La Laguna A. C. (CIMEE).

Acompañado del secretario del Ayuntamiento, Sergio Lara Galván, y del director general de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, Aldo Villarreal Murra, el edil informó que con esta firma de colaboración se les reconoce como ente capacitador y certificador de quienes deseen obtener la acreditación de directores y directoras responsables de obra o corresponsables de obra por parte de la Administración municipal. 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste