Dolly Parton, una estrella que nunca se apaga

Dolly Parton ha cantado sobre los empleados de oficina comunes que trabajan de 9 a 5 desde hace más de 40 años. Ahora, la superestrella de la música country cantará sobre los emprendedores que trabajan de 5 a 9 para luchar por sus sueños tras la hora del cierre.

Su éxito de los 80, 9 to 5, (de la película homónima titulada en español Cómo eliminar a tu jefe, que Parton coprotagonizó) fue adaptado por Squarespace (una compañía que ayuda a usuarios a construir sus propios sitios web) para un comercial del Super Bowl. El anuncio fue dirigido por Damien Chazelle, el director ganador del Oscar por La La Land.

"Mucha gente a lo largo de los años ha querido cambiar la letra para encajar ciertas cosas que estaban haciendo. A mí realmente me pareció maravilloso, en especial para Squarespace. Están muy abocados a la gente, a los nuevos emprendedores que trabajan después del cierre para comenzar sus propios negocios", dijo Parton.

"5 to 9 me pareció perfecta cuando la propusieron".

Parton está usando Squarespace para crear un cibersitio para su nuevo perfume, DollyFragrance.com.

La cantante laureada con el Grammy, que también es una actriz, productora y humanitaria, dijo que puede identificarse con los empresarios que trabajan día y noche para conseguir sus metas.

"Bueno, yo trabajo 365 (días al año). Siempre estoy trabajando de 5 a 9, de 9 a 5. Trabajo a toda hora noche y día", dijo.

"Lo que sea que uno tenga que hacer, debe hacerlo, tome las horas que tome".

En una entrevista con The Associated Press, Parton conversó sobre la nueva versión de 9 to 5, ser parte del Super Bowl, su donativo de un millón de dólares a la investigación del coronavirus y su hermano y colaborador Randy Parton, quien murió el mes pasado. Las respuestas fueron editadas para mayor brevedad y claridad.

¿Está emocionada de ser parte del Super Bowl este año?

Me han invitado varias a veces. Siempre es un compromiso tan grande. Siempre como que me eché para atrás. Simplemente sé que es un gran compromiso. Si lo haces bien, maravilloso. Si lo haces mal, lo haces frente a todas esas personas. Esta me pareció la manera perfecta de hacerlo.

¿Cómo fue para usted escribir 9 to 5 hace 40 años?

La canción sigue siendo tan real para la gente que sale a trabajar: te levantas por la mañana, entras tambaleando a la cocina, tratas de empezar a moverte, tratas de despertarte y llegar al trabajo sabiendo que tienes que hacerlo. Estoy muy contenta. Este es el 40 aniversario de 9 to 5 desde que salió la película. Estamos celebrando, así que esto no pudo haber llegado en mejor momento.

Donó un millón de dólares a la investigación del coronavirus. ¿Qué la llevó a hacer eso?

Bueno, yo sigo a mi corazón. Soy una persona de fe y rezo todo el tiempo para que Dios me guíe en la dirección correcta y me permita hacer lo que hago. Cuando la pandemia empezó, eso fue lo primero que pensé: "Tengo que hacer algo para tratar de ayudar a encontrar una vacuna". Investigué un poco con la gente de (la Universidad de) Vanderbilt. Son personas maravillosas, han sido tan buenas con mi gente a lo largo de los años en tiempos de enfermedad y todo eso. Simplemente pregunté si podía donar un millón de dólares a la investigación para una vacuna. Creo que recibo mucho más crédito del que merezco, pero me hizo feliz ser parte de eso en cierto modo.

¿Le han puesto la vacuna?

No. No voy a recibir la mía hasta que más gente haya recibido la suya. No quiero que crean que me estoy saltando la fila sólo porque doné dinero. Me la voy a poner, pero esperaré.