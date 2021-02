'Una no necesita casarse ni ser mamá para realizarse', dice Paulina Goto

Aunque su instinto maternal se ha despertado gracias a Madre solo hay dos, Paulina Goto es clara en decir que hoy en día una mujer no necesita ser mamá o casarse para conseguir plenitud.

"Una no necesita casarse ni ser mamá para realizarse como mujer. Creo que es una decisión muy personal vivir en pareja, casarse o el querer reproducirse. En mi caso, les puedo decir que me encantan los niños y ahora con los bebés que tenemos -En la ficción- ya me dieron ganas de ser mamá".

Paulina se encuentra muy orgullosa del resultado que ha conseguido Madre solo hay dos, que muestra a "Mariana" (Paulina) y "Ana" Ludwika Paleta, dos mujeres absolutamente diferentes que descubren que sus bebés fueron accidentalmente cambiados al nacer; la serie, además de presentar detalles de la maternidad, empodera al sexo femenino ya que las dos brillan en aspectos laborales.

"Estamos viendo a dos madres que son muy fregonas. Por un lado, vemos a 'Ana', quien es una profesionista muy picuda y, por el otro, está 'Mariana' que está creando una aplicación enfocada en la maternidad".

En entrevista exclusiva, Paulina comentó que se encuentra muy satisfecha por los resultados que ha conseguido la serie, la cual es la más vista en Netflix México y en otras naciones, además de que se ubica en el top ten a nivel mundial.

"Estamos muy agradecidos con la gente por hacer de Madre solo hay dos, su favorita. A la audiencia le he gustado porque la trama trae de todo un poco. Muchas personas, inclusive yo, pensábamos que la maternidad es como un cuento maravilloso y perfecto, y me encanta que la serie se aborda de una manera muy real, pero a la vez amorosa".

La también cantante comentó vía telefónica que con Ludwika Paleta se dio una "muy buena química" que se refleja en este proyecto cuyo guión fue elaborado por Carolina Rivera y Fernando Sariñana.

"Laborar con Paleta ha sido increíble. Es fascinante cómo mi personaje y el de ella se encuentran y aunque en un inicio se odian, la vida misma las une y terminan hasta siendo aliadas, y es que lo más importante que las une son sus bebés".

Antes de que hiciera una sesión de fotos para una revista de CDMX, Goto externó que ha aprendido mucho de su personaje, "Mariana", sobre todo, de la libertad con la que siempre se maneja.

"Ella nació en una familia en la que se le da mucho peso a la libertad y eso amplió mi panorama personal. 'Mariana' vive el presente, le gusta experimentar. Sin duda, este papel me ha hecho crecer en diversos aspectos".

En la trama, Liz Gallardo encarna a "Teresa", la madre de "Mariana". Algo le esconde a su hija y con el transcurrir de la historia la gente conocerá un secreto que le había guardado por temor a no lastimarla.

"Amo sin control a Liz, es maravillosa y créanme que me divertí mucho trabajando a su lado. En general todos los actores y el equipo de producción la pasamos increíble. Cada capítulo tuvo director diferente y eso nos dio matices muy padres".

Hace unos días el colectivo 1000 pelotas para ti se pronunció por medio de un comunicado en contra de la serie Madre sólo hay dos, por considerar que promueve conceptos equivocados sobre la maternidad y las relaciones de pareja.

En la misiva que compartieron a través de sus redes sociales, el grupo señala que la producción de Netflix refuerza las conductas de obstrucción de vínculos y justifica la salida de un padre de la vida de los hijos, por la herida de una madre; al respecto, Paulina dijo que desconoce el tema.

"La neta no tengo idea de qué me están hablando, tendría que leer para poder opinar, lo que sí puedo decir es que estamos presentando una historia que habrá a quien le guste y a quién no.

"Estamos muy orgullosos de este proyecto y creo que las personas están agradecidas porque hoy en día necesitamos contenidos amables, fáciles de digerir y que te hagan reír, pero también te emocionen".

Por otro lado, Paulina comentó que pese al gran avance que han tenido las plataformas gracias a sus contenidos, no cree que logren desplazar a la pantalla chica.

"Pienso que no se trata de quitar, lo más emocionante es que haya diversidad y que la gente tenga más opciones y que pueda elegir lo que más le guste", relató la actriz quien dijo que su carrera como cantante sigue.