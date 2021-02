Proponen modificar el formato de Concachampions en 2023

Y es que a partir del 2023, se disputará una fase de grupos regionalizada como parte de una importante renovación del torneo, el cual impulsará el fútbol de clubes en toda la confederación.

La nueva fase de grupos de la Liga de Campeones Concacaf se jugará en el otoño de cada año e incluirá cuatro grupos de clubes norteamericanos, cuatro grupos de clubes centroamericanos y dos grupos de clubes caribeños.

La fase de grupos será seguida por una fase de eliminación directa de 16 clubes, que se jugará en la primavera.

Este nuevo formato concluirá con una final a un solo partido, para coronar a un campeón regional de clubes. El ganador de la competencia también se clasificará para la Copa Mundial de Clubes de la FIFA.

Concacaf Champions League to expand with innovative new format starting 2023/24

