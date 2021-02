Identifican primeros restos humanos en CRIH

A poco más de cinco meses de su inauguración, el Centro Regional de Identificación Humana (CRIH) en Coahuila realizó el primer trabajo de identificación de restos localizados de una persona desaparecida.

El hallazgo de indicios humanos se hizo en 2017 en el ejido Santa Elena del municipio de San Pedro de las Colonias y fue por parte del Grupo Víctimas por sus Desaparecidos en Acción (Vida), colectivo que desde enero de 2015 inició con búsquedas independientes para encontrar a sus familiares desaparecidos y a las que después se sumaron autoridades.

Silvia Ortiz de Sánchez-Viesca, presidenta de la agrupación, señaló que fue notificada de tal reconocimiento por la titular del centro, Yezka Garza, aunque afirmó que le habían pedido discreción. "Me dijo que me hablaban para felicitarme porque gracias a las búsquedas y a los restos recuperados en tal lugar ya se hizo la primera identificación. Se me vinieron muchos sentimientos encontrados, le dije 'qué bien, me da mucho gusto'. Es una esperanza, pero hay que echarle ganas porque faltan muchísimos restos", expresó.

La activista mencionó que la persona identificada no tiene relación con ninguna de las familias integradas a algún colectivo y que su ADN coincidió con las tomas sanguíneas que se hicieron hace unos años a familiares de personas desaparecidas que no pertenecen a agrupaciones para la identificación de restos humanos.

La campaña fue en febrero de 2017 y la mayoría de los asistentes no contaba con su denuncia. En esa ocasión, el llamado para asistir a la toma de muestras de ADN lo lanzó la PGJE y las agrupaciones Vida y Fuundec.

"Nos informan de la identificación, nos dicen que no pertenece a ningún colectivo y que eso se da originado de una carpeta de ADN que no tenía denuncia, se verifica que fue cuando se hizo la campaña en 2017 y luego contactan a la familia para darle la noticia", declaró Ortiz. Añadió que para la notificación también la contactó Karla Quintana Osuna, comisionada nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en México.

El Centro Regional de Identificación Humana fue inaugurado en Coahuila el miércoles 26 de agosto de 2020 y en esa ocasión el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, canceló su visita al lugar, que se encuentra en Saltillo. Lo anterior pese a que este espacio reviste gran importancia por ser el primer espacio en Latinoamérica que se dedicará a las tareas de búsqueda e identificación de personas desaparecidas.