Aseguran unidad 'alterada' en Lerdo

Elementos de la Policía Estatal aseguraron una motocicleta con el número de serie alterado; el conductor fue detenido. Los hechos ocurrieron en el municipio de Lerdo. Los agentes preventivos pusieron a disposición del agente del Ministerio Público a Sergio "NN" de 21 años de edad por la responsabilidad que le resulte.

Los hechos ocurrieron cuando los policías realizaban un recorrido de prevención y seguridad en la colonia Cipreses de Lerdo y detectaron una motocicleta Dinamo, de color negro con azul, que circulaba de manera imprudente y a exceso de velocidad, por lo que le marcaron el alto. Al entrevistar al motociclista, los agentes se percataron que no contaba con documento alguno que comprobara la propiedad de la moto, además no portaba placas de circulación y el número de serie era ilegible, ya que se apreciaba alterado de manera intencional; además, la unidad no contaba con llave del switch, por lo que daban marcha directa por medio de cables.

Ante estas irregularidades, los agentes arrestaron a Sergio y lo trasladaron a la Vicefiscalía General del Estado de Durango, Región Laguna.