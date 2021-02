Foto: Cortesía

Amplían bulevar con 60 mdp

El gobernador Miguel Riquelme puso en marcha la ampliación a cuatro carriles del bulevar Francisco Villalobos Padilla. "Pese a la pandemia del COVID-19, las obras no se detienen", dijo en su mensaje. La remodelación se ejecuta con inversión de 60 millones de pesos del Impuesto Sobre Nóminas (ISN) y fortalecerá la conectividad y competitividad de la Zona Metropolitana de Saltillo-Ramos Arizpe y Arteaga. Precisó que con una longitud de 1.5 kilómetros entre los bulevares Eulalio Gutiérrez y Los Pastores, en los límites de la capital del estado y Arteaga, la obra bajará en el corto plazo el flujo vehicular del bulevar Venustiano Carranza, de Saltillo, en un 25 por ciento.

Acuerdo con colegios

El alcalde Jorge Zermeño Infante firmó un convenio de colaboración con los colegios de Ingenieros Civiles de La Laguna A. C. (CICLAC), de Arquitectos de la Comarca Lagunera A. C. (CACLAC) y de Ingenieros Mecánicos Electricistas y Electrónicos de La Laguna A. C. (CIMEE). Acompañado del secretario del Ayuntamiento, Sergio Lara Galván, y del director general de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, Aldo Villarreal Murra, el edil informó que con esta firma de colaboración se les reconoce como ente capacitador y certificador de quienes deseen obtener la acreditación de directores y directoras responsables de obra o corresponsables de obra por parte de la Administración municipal.

TORREóN

En semáforo naranja

"Aunque Durango reporta menos muertes y contagios que otras entidades, la pandemia no ha sido superada y no se puede bajar la guardia", dijo ayer el gobernador José Rosas Aispuro, al anunciar las medidas que se mantendrán en el semáforo naranja. Explicó que aunque se tiene la coordinación con la sociedad, presidentes municipales y esfuerzo del personal de salud, lo más importante para detener los contagios es el cuidado que tenga cada persona para poder garantizar la disminución de la transmisión del COVID-19. Aispuro se reunió con el Consejo Estatal de Seguridad en Salud, para evaluar las medidas sanitarias que seguirán en esta etapa de la emergencia sanitaria.

DURANGO