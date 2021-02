Santiago Solari se deja de rivalidades y desea lo mejor a Tigres en Mundial de Clubes

Con la rivalidad fuera de la cancha, Santiago Solari mandó su respaldó a Ricardo Ferretti y a los Tigres, que este jueves clasificaron a las semifinales del Mundial de Clubes.

El entrenador del América, campeón de este certamen con el Real Madrid en 2018, elogió la labor del veterano "Tuca" y anticipó un gran desempeño por parte de los regiomontanos.

"[Tigres] representa a México y a la Concacaf; si le va bien significará que el nivel es bueno, y le deseo lo mejor al ‘Tuca’ Ferretti, quien es un entrenador que admiro", comentó el argentino, vía videoconferencia.

Solari recordó cuando miraba por la televisión esta justa internacional, antes conocida como la Copa Intercontinental, la cual compitió como futbolista del River Plate y Real Madrid. En 2009, cuando se convirtió en el Mundial de Clubes, lo jugó con la camiseta azulgrana del Atlante.

"A mí me fascina, siempre me encantó. Me escapaba del colegio para ver las finales y a los jugadores, equipos; partidos memorables y, luego, fueron apareciendo otros equipos", indicó el sudamericano, quien levantó el trofeo hace poco más de dos años, durante su interinato con la organización merengue.