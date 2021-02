Arturo Peniche quiere 'ligarse' a su esposa nuevamente

Arturo Peniche abrió su corazón y tras siete meses de separación de su esposa Gabriela Ortiz, ahora reveló que está haciendo todo lo que sea necesario para reconquistarla.

El actor aseguró estar arrepentido por haber tomado una decisión tan abrupta, luego de pasar por una crisis personal que lo llevó a buscar una salida debido a la pandemia que tiene al país en jaque por lo elevado de las muertes y contagios del COVID-19.

"Estamos ajustando lo que se desajustó en algún momento. Es la primera vez que me sucede, fui yo el que tomó la determinación. Pasé por una crisis personal, mental, venía de un ciclón o de una tormenta muy fuerte por la pinche pandemia", aseguró en entrevista con Jorge "El Burro" Van Rankin para el programa "Hoy".

Tras 39 años de casados, Peniche y Gabriela Ortiz es la primera vez que han tenido una separación, por lo que el actor está arrepentido por cómo trató a su esposa y es que luego que ella hiciera público su ausencia, él tuvo una reacción compulsiva y lo reconoce.

"Dije, a chingar a su madre todos. Me sentí agredido y dije no, chao. No quiero saber nada de nadie y me quité. Hoy me doy cuenta de que pudo ser una reacción impulsiva y estoy tratando de ajustar esas cosas, no es el camino correcto.

Reconoció que Gaby es una persona maravillosa y que debido a que es un simple mortal, ha tenido errores y que por ello ha pagado caro, pero eso no quiere decir que no pueda recomponer las cosas.

"Yo creo que en la vida se pueden tener errores y son un simple terrenal en algún momento, señores que se dedican a los medios inventan cosas, pues me sacan el diablo y vas a ver qué diablo tengo. Perdí también la cabeza, porque la perdí al tomar una decisión tan abrupta, pero ya la tomé. Y cuando decidí tener un compromiso con Gaby, lo tengo hasta el día de hoy, aunque esté separadito de ella ahorita, me llevo bien con ella, estoy tratando de ligármela otra vez, ¿sí me explico? Claro que me está costando trabajo y esta reconquista está siendo padre, me gusta", aseguró.

Con esto, Peniche deja claro que la separación entre él y su esposa no se debió a que hubiera una tercera persona, ya que hay que recordar que se dijo que la consuegra de él, la actriz Sharis Cid, fue la responsable de que la pareja se distanciara y que hasta hubo una escena de celos por parte de Ortiz contra Sharis, quien aclaró, por medio de un video que todo eso era falso.

Tras esto, Arturo Peniche demandó a la revista de publicación nacional por publicar este tema y sin tener bases.