Oribe, Darwin y Orrantia le hablaron bien de Santos a Andrés Ibargüen 

La tarde de este jueves, Andrés Ibargüen fue presentado oficialmente como refuerzo de Santos Laguna para el Guard1anes 2021.

Durante el evento, el jugador colombiano mencionó que antes de saber que jugaría para los Guerreros, había recibido buenas referencias del club por parte de Oribe Peralta, Darwin Quintero y de Carlos Orrantia, con quienes compartió el vestuario durante su paso en el América.

“El grupo me ha recibido de muy buena manera, por ahí tenía la oportunidad de conocer a al Charal Orrantia, ya había hablado con él. Anteriormente había tenido compañeros que habían estado en Santos, el caso de Oribe y de Darwin, me decían que si se daba la oportunidad el día de mañana (jugar en Torreón) iba a estar muy agusto, que era un entorno muy familiar y que me iban a recibir de la mejor forma, y que me iban a brindar todas las herramientas para ser feliz y poder disfrutar del futbol”.

Sobre el recibimiento que ha tenido del actual plantel del conjunto lagunero, aseguró que se vive un buen ambiente, pues el miércoles tuvo oportunidad de integrarse a los entrenamientos junto a sus nuevos compañeros.

“En el grupo me han acogido muy bien en general, me han recibido muy bien y de la mejor forma, parece que llevara más de unos días entrenando. Es un grupo muy sano; más que un grupo una familia, me han tratado excelente”, mencionó.