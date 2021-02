Sin ropa, Emily Ratajkowski muestra el progreso de su embarazo

La modelo británica Emily Ratajkowski, quien suele 'robar suspiros' a sus seguidores con su belleza, mostró para Instagram el progreso de su embarazo posando sin ropa frente al espejo.

A través de su perfil en Instagram, Ratajkowski compartió un par de fotografías en las que se le ve posar de perfil frente a un espejo completamente desnuda mientras muestra su abultado vientre producto de su embarazo, el cual pronto llegaría a su etapa final.

"A veces me siento como 'Winnie the Pooh' en forma humana, otras veces como una diosa de la fertilidad con un trasero jugoso. Tomé esto en un día en el que sentía lo último. De cualquier manera, sé que voy a extrañar esas patadas muy pronto", agregó la también empresaria de 29 años en su publicación, misma que en pocas horas superó el millón de 'me gusta'.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Emily Ratajkowski (@emrata)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Emily Ratajkowski (@emrata)