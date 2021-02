Fernando del Solar revela que no confía en las vacunas antiCOVID

Mediante el programa de Imagen Televisión, Sale el Sol, el conductor argentino Fernando del Solar compartió que no confía en las vacunas contra el COVID-19 y que había decidido no aplicarse la dosis.

Además, reveló que su desconfianza por el medicamento se lo originaron los medios de comunicación al escuchar opiniones diferentes en todos ellos.

"En algunas cosas estoy a favor. En la del coronavirus todavía no puedo emitir una opinión, porque no. Escucho noticias de que es muy buena por un lado, noticias o contraindicaciones por otro. Si me preguntas todavía no tengo una opinión formada que te pueda decir: ‘Mira, voy por acá'”, reveló.

Aunque mostró su total desacuerdo con las vacunas, el conductor hizo hincapié en que las enfermedades respiratorias sí existen, pues ha compartido en diferentes ocasiones posturas de concientización sobre la influenza y neumococo.

“¿Sabías que una enfermedad cardiaca crónica, el cáncer o la diabetes son factores de riesgo que aumentan las probabilidades de contraer enfermedades como la neumonía por neumococo? Es muy importante que si nosotros, algunos de nuestros familiares o amigos sufren alguna de estas enfermedades vayamos con nuestros médicos para vacunarnos y así estar protegidos contra la neumonía por neumococo y la influenza”, escribió en un post de Instagram.

