Gigi Hadid dio a luz a su bebé en casa; Zayn Malik fue quien recibió a Khai

Gigi Hadid marcó su regreso a las portadas de revistas tras posar para la tapa de la edición de marzo de Vogue a sólo 10 semanas de dar a luz a su primer hija Khai junto a Zayn Malik.

La modelo compartió con sus seguidores su portada de la publicación que fue rápidamente elogiada por internautas.

En la imagen, se puede ver a Hadid enfundada en un trench Prada, SS21. Asimismo, publicó otras dos fotografías de su sesión donde presume sus nuevas curvas en un vestido azul Versace y otro, Bottega Veneta.

Junto a su primera portada luego de haber sido mamá primeriza, salió a la luz la entrevista que Gigi concedió a Vogue donde reveló que su pequeña Khai nació en su casa tras un parto que duró 14 horas.

No obstante, Hadid platicó que su novio y padre de la bebé, Zayn Malik, fue quien la ayudó a traer a Khai a este mundo.

La modelo de 25 años reveló que recibió a su primera hija en el rancho de su familia, ubicado en el condado de Bucks, en Pensilvania, Estados Unidos el pasado 20 de septiembre con Zayn. También estuvieron a su lado, en todo momento, su madre, Yolanda; su hermana, Bella; y una partera local, así como su asistente.

Gigi Hadid se sinceró sobre su experiencia con el parto; aseguró que tenía miedo pues se enfrentaba a una experiencia incierta.

“Tuve que ser muy fuerte; sabía que iba a ser el dolor más grande de mi vida, pero no me rendí”, confesó la hermana de Bella Hadid.

Pese a que salió victoriosa de la difícil prueba, Gigi confesó que hubo momentos durante el trabajo de parto que se preguntó si había sido la mejor idea tener a su nena en casa y a través de un parto natural, y es que la top model ni siquiera recibió la epidural para sentir menos dolor.

Fue gracias a su partera que Gigi pudo seguir adelante, pues en todo momento la apoyó; “mi partera me miró y me dijo: ‘lo estás haciendo muy bien, nadie puede ayudarte. De todos modos, has superado el punto de la epidural, por lo que estarías pujando de la misma manera en una cama de hospital”.

Gigi también confesó que podía notar la preocupación en los ojos de todos los miembros de su familia, pero también podía ver lo orgullosos que estaban de ver cómo la modelo nunca desistió en sus esfuerzos por tener un parto natural en casa; “sé que mi mamá, Zayn y Bella estaban orgullosos de mí, pero en ciertos momentos los vi a todos aterrorizados”, recordó Gigi. “Después, Zayn y yo nos miramos y pensamos: ‘Podemos esperar un tiempo antes de volver a pasar por esto'”.

A lo largo de cuatro años, Gigi ha hecho 35 apariciones en las distintas ediciones de Vogue que se editan en el mundo pero esta vez es diferente, puesto que es el primer “shooting” que hace tras tener a Khai.

Gigi está encantada con su nuevo cuerpo

Gigi Hadid reconoció que su cuerpo no es el mismo, pero se siente más que feliz; “sé que no soy tan delgada como antes, pero también soy realista. Obviamente me plantee firmar con Vogue pero estaba segura que no iba a ser una talla 0. Tampoco lo deseo en este momento”, expresó la feliz mamá.

