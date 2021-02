Avala INE lineamientos para voto electrónico en Coahuila y Jalisco

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó por 9 votos a favor y 2 en contra los lineamientos para instrumentar el voto electrónico en una parte de las casillas del Proceso Electoral Concurrente 2020-2021 en Coahuila y Jalisco.

El consejero José Roberto Ruiz Saldaña explicó que el objetivo es establecer los aspectos jurídicos y técnicos necesarios para dar viabilidad al diseño y a la implementación del voto ciudadano, a través de hasta 50 urnas electrónicas en Coahuila y 50 en Jalisco, para lo cual se diseñó un Modelo de Operación que define el esquema a través del cual se emplearán.

El consejero presidente, Lorenzo Córdova Vianello, reconoció que el uso de las urnas electrónicas es un tema que se tendrá que seguir discutiendo.

“Creo que la mejor prueba o elemento para una discusión que tendrá que darse, sin lugar a dudas y ojalá se dé, es con datos ciertos, y creo que esta autoridad colocará datos ciertos para que esa discusión se pueda dar no sobre la base de especulaciones, sino sobre los insumos conocidos y probados”, señaló.

Explicó que una de las razones de que no hay un número mayor de urnas en las casillas, es que, por primera vez, no se va a recibir solamente una votación, como ocurrió en Coahuila y en Hidalgo, sino una pluralidad de votaciones, “y desde este punto de vista creo que es pertinente que el ejercicio se mantenga y que se dé el paso adicional para ver cómo, al tener pluralidad de votaciones, la urna electrónica es funcional y no pone en riesgo ninguna elección”.

A esto, la consejera Carla Humphrey Jordan agregó que es limitado el número de urnas electrónicas que se utilizarán, aunque reconoció que el ejercicio busca garantizar el derecho al voto de los ciudadanos.

“Estoy de acuerdo en que se haga el ejercicio de votación con urnas electrónicas, creo que no está prohibido; creo que estamos hablando de ofrecer formas para que la ciudadanía ejerza su voto”, aclaró.

Por su parte, el consejero Jaime Rivera Velázquez sostuvo que el objetivo del proyecto contempla la instalación de urnas electrónicas que poseen todas las reglas de certeza, voto secreto y vigilancia que se aplican en las casillas convencionales.

La consejera Dania Ravel Cuevas comentó que la implementación de la urna electrónica puede ser necesaria en las condiciones actuales por la presencia de la pandemia, que obliga a los ciudadanos a mantener una debida distancia para evitar el contagio, no obstante adelantó su voto en contra, debido a que el uso de urna electrónica no está contemplado en la legislación actual.

El consejero Ciro Murayama Rendón afirmó que el uso de la urna electrónica garantiza la universalidad del sufragio, que es directo e intransferible y aclaró que “no es un voto por internet, por lo que no hay riesgo de que se altere vía hackers”.

La consejera Adriana Favela Herrera consideró que el Poder Legislativo debe analizar la viabilidad del uso de las urnas electrónicas para incluirlo en la legislación.

“Con lo que no coincido es en que si no está en la legislación está prohibida la utilización de las nuevas tecnologías para poder llevar a cabo nuestras funciones como autoridad electoral”, aseveró.

El consejero Uuc-kib Espadas Ancona calificó como un problema la efectividad real y objetiva de la urna electrónica como instrumento que garantice la confianza de los electores en la legalidad de las votaciones.

El consejero Martín Faz Mora celebró que los resultados de los proyectos piloto referentes al uso de urnas electrónicas haya sido positivo, por lo que se manifestó a favor de continuar la implementación de este tipo de ejercicios.

La consejera Claudia Zavala Pérez reconoció que hubiera preferido que se utilizara un mayor número de urnas electrónicas en la prueba piloto de Coahuila y Jalisco, y aclaró que dentro del sistema electoral está reconocido el modelo del voto electrónico.

“La norma creada por los tribunales electorales y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación admite la modalidad del voto electrónico en el sistema electoral mexicano aunado a las condiciones de pandemia, nos dan mayor fortaleza para seguir avanzando en este ejercicio”, resaltó.

VEN OBJETIVOS CUMPLIDOS

En la misma sesión, el INE dio por recibido el informe integral de la evaluación de la implementación del proyecto de Voto Electrónico durante los Procesos Electorales Locales 2019-2020, que destaca que el ejercicio de implementación de esta modalidad de voto en una parte de las casillas en la elección local de Coahuila e Hidalgo se llevó a cabo cumpliendo todos los objetivos programados, sin que se presentaran incidentes que pusieran en riesgo la realización de la votación.