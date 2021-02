¿Cuándo teñir tu cabello en casa y cuándo no?

Aplicar tintes en el cabello puede ser mucho más cómodo que ir a un salón cuando lo realizas muy seguido, por ejemplo, si lo aplicas para tapar canas.

Aunque pueda parecer una tarea sencilla, hay situaciones en las que es mejor evitarlo y acudir con un profesional.

Prueba de alergia

Antes de hacerlo, es muy importante que realices una pequeña prueba para verificar que el químico no tiene reacción sobre tu piel.

Apoyándote con un cotonete, deposita muy poco producto detrás de tu oreja. Si después de una hora no tienes reacción puedes continuar con la aplicación.

Esta prueba debe hacerse cada vez que vas a poner un tinte, incluso si se trata de la misma marca que la última vez.

Cambios ligeros sin decoloración

Si se trata de un cambio ligero, por ejemplo cambio en los tonos castaños o chocolate que no requiere de una decoloración previa, y no corres riesgo de dejar una mezcla sin textura uniforme, puedes aplicar el tinte en casa con tranquilidad. Especialmente cuando se trata de tintes con una mezcla ligera.

Si tu cabello es muy largo

Si tienes el cabello muy largo (pasando media espalda) lo mejor será acudir a un salor a realizar tu cambio, pues muy probablemente un solo tinte no sea suficiente y puede dificultar trabajar esa cantidad de mezcla, sobre todo en melenas muy abundantes. Corres el riesgo de que tu cabello no tenga un color uniforme o que falte producto.

En caso de decoloración

A menos que seas una persona certificada en colorimetría, decolorar tu cabello por ti misma no debe ser nunca una opción.

Al decolorar el cabello, estás extrayendo todos los pigmentos y nutrientes (quitándole vida), lo que lo vuelve un proceso muy agresivo y, que si no se realiza con la técnica correcta, puedes perder el cabello incluso en su totalidad, o en un escenario menos fatalista pero igual de preocupante, trozarlo hasta tal punto que los tratamientos no sean una opción para sanar y debas cortar.

Efectos de color

No importa si son luces, efecto balayage, mechas californianas, reflejos o cualquier otro que desees hacerte. Estos no deben realizarse en casa, pues no se trata de aplicar un tinte sobre el cabello y dejarlo efectuar.

Lleva todo un proceso y técnica que da como resultado un bello acabado de revista. Evita el efecto “chocoflan”.

Cambios muy drásticos

Incluso si no se necesita una decoloración, pero se sigue tratando de un cambio muy drástico, por ejemplo, pasar del castaño al rojo, o de tu tono natural al fantasía (que forzosamente requiere decoloración) se debe realizar por un profesional.

Evita que tu cabello quede con un efecto similar al de unos “parches” y ve al lugar adecuado.

Tintes lavables en aerosol

Este tipo de tintes son temporales y basta con rociar el producto sobre el cabello. Te dura el tiempo que te tome lavarlo y es una solución a emergencias como tapar canas para un evento si es un tono natural; o bien puede ser parte de tu disfraz si usas tonos coloridos.

Tintes fantasía sobre cabello ya procesado

Si tu cabello ya fue decolorado por un profesional, y sólo necesitas retocar el color fantasía puedes aplicar tu misma dado que no hace falta extraer más color.

Si se trata de decolorar raíces nuevas, es necesario acudir a un salón.