Gignac conduce a Tigres a la Semifinal del Mundial de Clubes

La sede fue el estadio Áhmad bin Ali, Al Rayyan, en Qatar, dicho inmueble contó con público.

Tigres no empezaron bien, ya que el cuadro de Ferretti fue sorprendido por los coreanos.

Los asiáticos se fueron al frente minuto 24, con gol de Keehee, dorsal "44", el jugador se anticipó en un cobro de tiro de esquina, sacó el remate con la cabeza sin que Nahuel pudiera intervenir.

Al 38' los Tigres revivieron con la anotación de su estrella el francés Andre-Pierre Gignac, el "10" de los Universitarios quedó solo frente al marco del equipo coreano y empujó el balón a las redes.

En tiempo de compensación del primer tiempo (45+5), vía penal, una vez más apareció Gignac y puso el 2-1 para los de Monterrey.

En la segunda parte el cuadro regiomontano manejó el partido para ya no permitir que el Ulsan diera muestras de peligro en su marco.

Con este resultado los Tigres jugarán ante el Palmeiras de Brasil.

The legend of this man at this club is stratospheric. Will Andre-Pierre Gignac and Tigres finish Qatar 2020 as #ClubWC kings?

