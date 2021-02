'Mi música refleja mi vida'

A los cuatro años escuchaba a The Beatles y Queen, siendo un adolecente se dejaba llevar por el sonido y las letras de Green Day o The Cranberries. En la actualidad, además de oir música, se ha dedicado a crearla.

Marcus Frame es un cantautor local que poco a poco ha llamado la atención en redes sociales gracias a sus melodías. Ha escrito más de 100, cinco de ellas integran su más reciente producción discográfica llamada Marte.

"Mi último trabajo ha sido Marte; se trata de un EP publicado en 2020 que contiene el sencillo Luna, A través del espejo, Punto ciego, Colisión y Nada cambiara. Grabé las rolas en el estudio Potro Records con Marcelo Gamboa. El video de Luna está en Youtube y cuenta con la participación de la lagunera Paty Hermosillo", dijo en entrevista.

Frame acudió a El Siglo de Torreón para hablar de su carrera y anunciar el "Laguna Power Fest", un evento virtual que se dividirá en tres etapas. Comenzará el 5 de febrero y terminará el domingo 7 del mismo mes.

"El objetivo de este proyecto es dar a conocer al talento de La Laguna en toda la República. Se juntaron muchísimas bandas, de lo mejor que tiene la región. Grandes amigos estarán ahí como Pixan, Aféresis y Luis Villalba. Se transmitirá los días 5, 6 y 7 de febrero por el Facebook y YouTube de "Laguna Power Fest" a las 19:00 horas", dijo Marcus quien formará parte del show, ofrecerá mañana su participación vía streaming desde el Museo Gorosave de Lerdo, Durango.

Sobre cómo nació su interés por la música, Marcus dijo que sus padres le inculcaron el gusto siendo un infante, aunque en un principio su papá temía que se dedicara a esta actividad tras considerarla "pesada".

"Desde los cuatro años gracias a mis padres escuchaba a The Beatles y a Queen, me ponía los audífonos en un estéreo con los vinilos y cassettes, mi mamá me enseñó un par de canciones en piano que tocábamos a dueto.

"Luego, en mi adolescencia mis hermanos me prestaban cassettes de música grabados de la radio con grupos como Green Day, The Cranberries, Nirvana y compactos de Caifanes; posteriormente en MTV conocí grupos como Oasis, me gustaban tanto que quise aprender a tocar guitarra. Le pedía a mí papá que me enseñara, pero no quería porque siendo músico decía que el ambiente era pesado, con el tiempo sí me apoyó".

Según recordó el artista oriundo de Lerdo, no fue sino hasta que cumplió los 14 años que la gente apreció su talento gracias a una presentación que dio junto a sus amigos en un concurso de talentos de su escuela.

"Esa vez, bajamos del escenario y todos se acercaron a felicitarnos. Seguí practicando guitarra ya en clases formales durante mi adolescencia y en la prepa durante una misa, toqué una canción de Oasis y mi buen amigo Luis Villalba me escuchó y me invitó a una banda de nombre a Osmosis, la cual fue la primera en l que estuve, era de canciones originales y ahí hice mis primeras composiciones", platicó emocionado.

Más de Marcus

El cantante contestó otras preguntas Además de cantar, ¿Compones, tocas instrumentos?: "Toco de todo un poco debido a que en los proyectos en donde me invitaban entraba como vocalista, guitarrista y si algún miembro se salía de la banda, yo levantaba la mano y agarraba la batería o el bajo, el piano y así fui aprendiendo de todo. He compuesto alrededor de 100 canciones en 20 años". ¿Cuáles son tus aspiraciones musicales y que planeas hacer para lograrlas?: "Lo que aspiro con la música es trascender y dejar un legado de lo que soy, mi música refleja mi vida y es la manera en que comparto lo que vivo con los demás. Mucha gente ahora lo hace a través de las redes de mil formas…con fotos, memes e incluso opiniones sobre cualquier tema, pero mi forma de comunicarme es a través de la música". ¿Cómo te ha afectado la pandemia? "Me ayudó a reflexionar sobre lo que he dejado en mi vida y fue justo cuando decidí crear el proyecto Marcus Frame y me siento muy contento al ver el cariño y el apoyo que me han dado, mi esposa mis familiares y amigos y nuevos amigos que he conocido".

Jesús Galindo