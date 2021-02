'Hice pública mi vacunación por pen...'

El periodista, Juan José Origel, sigue acaparando reflectores y no es que tenga un programa nuevo, sino que su aplicación de la vacuna contra COVID-19 en Estados Unidos sigue causando ecos.

El periodista acudió al programa Hoy para hablar de la vacuna y las críticas que ha recibido por habérsela aplicado en EUA, algo que podría costarle su VISA de acuerdo con reportes recientes.

"No sé cómo decirles el por qué me fui a vacunar. Yo llego a Miami como turista y me dicen 'oye por qué no aplicas y ver si te toca la vacuna'. Me tocó la suerte, me citan a las 15:00 horas en un zoo de Miami, era el único coche que llegué. Yo llevaba chofer porque no tengo licencia, tenía la cita. Lo único que llevaba era mi pasaporte de turista, en el momento que me pusieron la vacuna la vida de cambio", dijo a la emisión, sin embargo, tales declaraciones no coinciden con lo que había dicho antes. Origel comentó días atrás que logró obtener la vacuna a través de una aplicación móvil.

Por otro lado, Origel reveló que lamenta bastante haber posteado en sus redes sociales que había obtenido la primera dosis de la vacuna de Pfeizer.

"Estaba muy emocionado, para mucha gente que no se atreve, me emocioné muchísimo. Lo hice público por pen..., lo hice sin ninguna mala intención. Yo les digo a toda la gente, ¿no lo harían por tu mamá, por tu papá? Nosotros en esta edad no la libramos", externó el conductor.