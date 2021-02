Se disparan trámites en módulos del INE en Torreón

En este mes de febrero se disparó el número de personas que con o sin cita se han acercado a los Módulos de Atención Ciudadana del Instituto Nacional Electoral (INE) para solicitar alguna actualización de su credencial para votar o inscribirse por primera vez al Padrón Electoral.

El incremento en solicitudes lo atribuyen a que con motivo de la pandemia por el COVID-19, una parte de la población se quedó sin empleo y requieren el documento oficial para buscar alguna vacante de trabajo o adherirse a algún programa social.

La fecha límite es el próximo 10 de febrero aunque el día del cierre se buscará alguna estrategia para atender los trámites que pudieran quedar pendientes en los módulos habilitados en Plaza Jumbo, Las Fuentes y el ubicado frente a la Alameda Zaragoza.

David Rodolfo Nava Salas, vocal del Registro Federal de Electores en la Junta Distrital Ejecutiva 05 en Torreón, dijo que desde el 1 de febrero se están atendiendo diariamente a alrededor de 290 personas, de las cuales 240 agendaron su cita por internet y 50 más que no cuentan con cita. "Estamos intercalando a ciudadanos (que no tienen cita) durante el día pero con el debido respeto a aquellos ciudadanos que lograron agendar su cita por internet. Se nos incrementaron muchísimo las solicitudes, en el mes de enero, a principios, estuvimos casi trabajando con la gente que agendó cita y aun así había gente que no venía, de 200 llegaban 120 o 130 y ahorita se están viniendo todos", señaló.

Cabe hacer mención que todas aquellas credenciales de elector con vigencia concluida en 2019 o 2020 todavía son válidas como mecanismo de identificación y también podrán ser utilizadas para participar en las próximas elecciones del 6 de junio. Una vez concluida la jornada electoral, pueden acudir a los módulos del INE a realizar su renovación.

Nava Salas agregó que al 10 de febrero se espera atender a cerca de 2 mil personas y mencionó que se continúan con las medidas de sanidad tanto para el personal que labora en los Módulos de Atención Ciudadana como para la población que acude a realizar algún trámite. Llamó a utilizar el cubrebocas, y acudir sin acompañantes, a menos que la persona interesada requiera asistencia.