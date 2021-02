Debutan los Tigres en Mundial de Clubes

Los Tigres de la UANL, campeones de la Concacaf, se enfrentarán hoy al Ulsan Hyundai coreano, monarca asiático, en los cuartos de final del Mundial de clubes de Catar, el partido será celebrado en el estadio Ahmad bin Ali de Rayán.

Con el francés André-Pierre Gignac recuperado de su lesión, los Tigres del entrenador brasileño Ricardo Ferretti saldrán a ofender a un rival que conocen poco, y que jugará su tercer Mundial.

Ferretti mencionó que no arriesgará al paraguayo Carlos González, quien se sigue recuperando de una lesión.

"Tenemos listo a André, ha trabajado muy bien, pero Carlos sigue recuperándose, y no vamos a arriesgar a nadie. En estos momentos se encuentra en manos del cuerpo médico", mencionó el "Tuca".

Los Tigres tienen buen equilibrio en todas las líneas y llegan motivados después de liquidar una cuenta pendiente de años, ganar la Liga de Campeones de la Concacaf, en diciembre pasado.

"El punto fuerte de mi equipo es el equilibrio entre ofensiva y defensiva, con jugadores experimentados que pueden resolver los problemas dentro de la cancha cuando parece que no es posible. Mi equipo está preparado y tiene una base importante de muchos años", señaló Ferretti en las últimas horas.

El Hyundai, campeón de Asia, sufrió la baja -por cumplir contrato- del brasileño Junior Negao, quien convirtió 84 goles en 123 partidos con el equipo, sin embargo cuenta con jugadores de nivel, liderados por el centrocampista Yoon Bitgaram, mejor jugador del campeonato asiático, y con el delantero Kim Ji Hyeon.

"Llevar el estandarte de la K-League y representar al Ulsan Hyundai en un torneo selecto, que solo llegan a jugar pocos equipos del mundo es lo que más me entusiasma", aseveró el entrenador Hong Myungbo, en declaraciones divulgadas por la FIFA.

El estratega reveló que tiene la fórmula para detener la ofensiva de Gignac, quien encabezará el ataque de los mexicanos, mientras Ferretti ha reiterado que lo primero para Tigres es no subestimar al contrario, con figuras de nivel internacional, veloces y con un futbol ordenado.

El ganador del duelo entre regiomontanos y coreanos enfrentará en la semifinal al Palmeiras de Brasil, monarca de la Copa Libertadores.

POLÉMICA

Sobre la polémica que se levantó por las declaraciones de Guido Pizarro y Nahuel Guzmán, en el sentido de que Tigres no representaba al futbol mexicano, fingió demencia. "La gente tiene el derecho de apoyar o no, y eso no nos importa. Nos importa los que nos apoyan, nuestra afición, que aunque estén lejos los sentimos cerca. Esos son los importantes, los que nos interesan. Los que nos desean mal, les digo que ojalá no se les cumpla su deseo".

ARBITRAJE

Tigres y Hyundai tendrán arbitraje sudamericano. El central será el uruguayo Esteban Ostojich, asistido por sus compatriotas Nicolás Taran y Richard Trinidad. La cuarta árbitra será la brasileña Edina Alves Batista.