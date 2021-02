Abre Morena en Coahuila convocatoria para seleccionar candidatos

El Comité Ejecutivo Nacional de Morena emitió en Coahuila la convocatoria al proceso interno para la selección de candidaturas para miembros de los ayuntamientos de elección popular directa y en su caso, miembros de las alcaldías y concejalías para el proceso electoral del próximo 6 de junio de 2021.

En este contexto, realizó su registro la diputada federal con licencia Miroslava Sánchez Galván así como también su homólogo con licencia, José Ángel Pérez Hernández, ambos para participar en el proceso interno para la elección de la candidatura a la alcaldía de Torreón.

Derivado de la pandemia del COVID-19, en esta ocasión el registro es en línea y en el caso de las presidencias municipales, sindicaturas y regidurías se tiene como fecha límite el próximo 7 de febrero de 2021.

Una vez concluido este proceso de registro, la Comisión Nacional de Elecciones definirá a los cuatro perfiles que se someterán a una encuesta realizada por la Comisión Nacional de Encuestas para determinar a la candidata o candidato idóneo. Los resultados se darán a conocer a más tardar el próximo 26 de marzo en el caso de Coahuila. La convocatoria no se especifica el día en que se desarrollará la encuesta.

Sánchez Galván dijo que ayer hizo su registro, que la plataforma "es muy amigable" y que no batalló para inscribirse. Resaltó que en los municipios donde haya un acuerdo entre la militancia y haya una candidatura única no se realizará la encuesta, sin embargo, destacó que en el caso de Torreón "hasta donde yo alcancé a ver, es muy difícil que haya un consenso, yo les diría 'consensemos' el que ya es tiempo de una mujer para Torreón ¿no?, pero, también yo soy muy objetiva, yo sé que no es fácil".

La aspirante señaló que espera que en la consulta para seleccionar al candidato o candidata a la presidencia municipal de Torreón no solamente sea de reconocimiento sino que se tome en cuenta el perfil de cada persona registrada así como las trayectorias de origen al interior de Morena.