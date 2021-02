'Maganda se fue por falta de compromiso', afirma Comisión de Arbitraje

Arturo Brizio, presidente de la Comisión de Arbitraje es claro en el tema de Adalid Maganda. El árbitro se fue por bajo nivel, por no estar comprometido con el arbitraje. El tema de racismo no tuvo nada que ver y no lo puede chantajear con que irá a la FIFA a acusarlo, aunque eso ponga en peligro el que México sea sede del Mundial del 2026.

Brizio explicó todo lo que se dio con Maganda: "Adalid ha incumplido los acuerdos cuando se le dio la oportunidad de regresar al arbitraje. No tiene compromiso con su carrera, ha reprobado las pruebas físicas. En el verano se le dio la oportunidad de dirigir las semifinales del torneo Va por México, y no lo pudo pitar porque no pasó las pruebas físicas, esas fueron las razones", dijo a W Deportes. Además de esto: "Se fue a dirigir un partido amateur violando los protocolos en una pandemia. Expuso a sus compañeros y sus calificaciones no fueron satisfactorias".

Su examen final fue aquel juego entre Toluca y Querétaro en la fecha 1. En esa jornada se le da la oportunidad a los nuevos árbitros, algunos ya habían debutado, pero esta fue una prueba para poder mantenerse en el máximo circuito. "En su examen profesional ocho de ellos salieron airosos y lo de Adalid fue muy grave, por eso se tomó el acuerdo de separarlo, fue por sus calificaciones y esas no las pongo yo, sino un comité técnico", afirmó.

El exsilbante se quejó también de que no era incluido en las capacitaciones del VAR: "A eso no se invita, son obligatorias. Salió de cuarto oficial 'N' cantidad de veces donde se platican y se toman decisiones con el VAR. Lo que pasa en que no tiene la capacidad de comunicarse". Aclaró que en el análisis de ese juego, no lo defendió: "Comete tres errores muy puntuales, dos de ellos se los corrige el VAR, en el tercero el VAR lo sugiere que vaya a marcar un penalti y no lo marca. Fue la calificación más deficiente en el año, un trabajo que demostró que no está a la altura de la Liga MX".

Sobre las amenazas de que irá a la FIFA, dijo: "No tenemos ningún temor. No vamos a acceder a ningún chantaje. Me tiene sin el menor cuidado. Ignoro si tiene contactos con FIFA. No va a amenazar con el Mundial, porque simplemente la Comisión de arbitraje es autónoma y recalco: no es tema racial, sino en base a sus calificaciones en un Comité técnico".