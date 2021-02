La Llorona, nominada al Golden Globe con música mexicana

"La llorona", el fenómeno guatemalteco cinematográfico de los últimos meses y que esta mañana fue nominada al Globo de Oro en la categoría de Mejor Película en Lengua Extranjera, allanando su camino rumbo al Oscar, tiene talento mexicano en ella.

Pascual Reyes, líder de San Pascualito Rey, es creador del score que se escucha a lo largo de la película, mientras que Herminio Gutiérrez fungió como supervisor musical del proyecto que la crítica comenzó a alabar desde fines del año pasado.

"Este es un trabajo de equipo, algo nos toca", dice Pascual emocionado, "Centroamérica nunca había tenido una nominación de esta envergadura, estamos felices".

Dirigida por Jayro Bustamante, inicia cuando Alma y sus hijos son asesinados en el conflicto armado de Guatemala.

Treinta años después, se abre una causa penal contra Enrique, general retirado que estuvo al frente del genocidio, pero es absuelto. Entonces el espíritu de La Llorona se libera para vagar por el mundo como un alma perdida entre los vivos.

El score es todo lo musical que acompaña una historia audiovisual.

"Lo que quería eran texturas, experimentaciones de voces para que no fuera parte de un diseño sonoro y por eso llamé a Juan Pablo Villa, un cantante experimental porque quería usarlo como un instrumento, que no cantara palabras, sino sonidos guturales.

"Hay cuerdas y percusiones prehispánicas, llamé a Alejandro de la banda legendaria Tribu y él se encargó de la chirimia, que es un instrumento folclórico de Guatemala", detalla Reyes.

Tres meses fue lo que le llevó a Reyes componer el score. Al director Jayro ya lo conocía desde 2015, cuando musicalizó su ópera prima "Ixcanul".

En aquella ocasión por cinco minutos de música, el mexicano fue nominado a los Premios Platino, que premia a lo mejor del cine y televisión iberoamericanas.

"La llorona no es una película de espanto, sino de horror, de suspenso, no es que estés saltando todo el tiempo, pero si te mantiene la historia en la orilla de la silla.

"Ya la he visto varias veces, no el corte final, porque no acostumbro eso, pero es una película increíble, ya todos nos mensajeamos y estamos felices, como digo, una película de equipo, independiente de nacionalidades", externa Reyes.