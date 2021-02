Andrés Guardado revela que el COVID-19 lo tenía muy mal

El futbolista del Betis de España, Andrés Guardado, reveló que atravesó por momentos difíciles después de que dio positivo por COVID-19. En un video publicado por Balam Sports, Guardado señaló que la enfermedad llegó a afectarle al grado que, en ocasiones, no podía ni pararse. Además de que no fue fácil soportar el estar alejado de su familia y en su casa encerrado.

"El encierro, mentalmente, me hizo sentir jodido, me dolía la espalda porque me la pasaba acostado... Pinche coronavirus me tenía bien jodido", señaló Guardado. "Cuando lloró Catalina (su hija) le subí a la tele porque me dieron ganas de salir y ver cómo estaba. Al escuchar a mis hijos jugar y verlos por la ventana, me partió el corazón, ese tipo de cosas me desesperó", comentó el futbolista.

Señaló que, desde que inició la pandemia, han tenido muchas precauciones, por ello, no entiende de dónde se contagió. "Nosotros desde que empezó la pandemia nos hemos cuidado bastante y nos hemos relacionado con nuestra gente más cercana y ya está, porque uno lo pasa y gracias a Dios lo pasó bien, pero te empieza a dar el susto de '¿y a quién chingados contagié?' y sentí la responsabilidad de que por mi culpa se contagie más gente y que tenga síntomas fuertes". Recordó que no ha sido un buen año para su carrera deportiva por las constantes lesiones y, después, por la COVID-19.

"Este año me ha costado arrancar, en el confinamiento me mandaban ejercicios para mantenerme en forma, pero había días que me costaba pararme para correr", sentenció.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Andres Guardado (@andresgua18)