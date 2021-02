Emir Pabón y Stefanía De Aranda anuncian que serán papás

Con el castillo de Disney como escenario y testigo, el cantante Emir Pabón recibió la noticia que se convertirá en padre, sorpresa que le hizo derramar lágrimas de la emoción.

"Somos una pareja que vamos por la vida de la mano de Dios y desde que nos unimos en matrimonio, oramos y pedimos tener una familia juntos; nos sentimos bendecidos. Es el regalo más grande que nos pudo haber dado Dios y esperamos ser los mejores padres del universo", comentó el intérprete en un comunicado.

Emir y su esposa, Stefanía De Aranda, tenían planes a principios del 2020 para realizar su boda en grande, lamentablemente la pandemia cambió sus planes y, acatando las medidas sanitarias, se casaron por lo civil en junio.

Para celebrar la espera de su primogénito, Stefanía se aseguró de que fuera en un lugar muy significativo para ambos, es por eso que escogieron el parque temático de Disney World para dar la noticia de que tiene de dos a tres semanas de embarazo.

"Cuando Emir leyó el resultado de la prueba se me quedó viendo desconcertado y rápidamente reaccionó con lágrimas de emoción, me abrazó amoroso y hasta me cargó, ¡no lo podía creer! Fue una noticia muy esperada y deseaba dársela en un lugar mágico donde 'Los sueños se hacen realidad'. Además, nos tomamos una foto, emblemática y representativa para nosotros, en el Mundo de Pandora de la película Ávatar, justo, en el árbol de la vida, porque ahora nosotros estamos dando vida", comentó su esposa

Para el vocalista de Grupo Cañaveral, el número 20 siempre ha sido de buen augurio y muy significativo, porque señala que el 20 de febrero se hicieron novios, se casaron por el civil el 20 de junio del 2020 y ahora el 20 de enero de 2021 se enteró que será papá.