Tomás Granados espera facilitar el lenguaje científico

Más allá de hablar del conocimiento científico, el objetivo del ciclo "Con un gramo de ciencia" que este miércoles inicia a las 19 horas, desde la virtualidad, es celebrar el modo de pensar de los científicos, asegura el editor de Grano de Sal, Tomás Granados, sobre esta serie de conversaciones que se desarrollarán todos los miércoles de febrero y marzo en colaboración con librerías como la Cafebrería El Péndulo, Gandhi, La Jícara. Librespacio cultural y librería Carlos Fuentes de la Universidad de Guadalajara.

"En cada una de estas conversaciones se aborda un tema en particular, pero el ánimo general es el de celebrar y difundir modos de pensar que nos ayudarán a entender la realidad. La ciencia no ocurre sólo en el laboratorio y en las aulas, está en la vida cotidiana; hoy estamos todos enfrentando la pandemia y la respuesta más sólida a la pandemia proviene de la ciencia; ojalá así como todos hablamos español, pudiéramos hablar en científico", señala Granados.

El editor asegura que ninguno de los libros habla sobre virología o cambio climático, pero los ocho libros que ha publicado en la serie Biblioteca Científica del Ciudadano que dirigen Omar López Cruz del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica y Lamán Carranza, de la unidad de Planeación y Prospectiva del Gobierno del Estado de Hidalgo, tienen la idea de aprender a pensar como científicos.

La primera conversación es este miércoles, a las 19:00 horas, a través de la cuenta de Facebook de Grano de Sal y de Cafebrería El Péndulo, hablará del uso de la lógica matemática. "Si uno ve los debates públicos, no se diga los de las redes sociales, lo que menos ocurre es el razonamiento lógico, pero incluso las conversaciones entre actores relevantes, muy pocas veces se aplica con rigor el razonamiento lógico. El razonamiento lógico no es sólo para derrotar al rival si no es para entender al rival", señala Tomás Granados.

A partir de libro "El arte de la lógica (en un mundo ilógico)", de la matemática británica Eugenia Cheng, la conversación entre Atocha Aliseda, matemática e investigadora del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, será un llamado a tomar postura, "hay que razonar con el mayor rigor posible y eso va a ayudar a entendernos mejor" afirma el editor, que asegura que el libro tiene ejemplos sobre asuntos de género, asuntos raciales y otros tantos temas que usan la lógica matemática en la vida cotidiana.

El próximo miércoles 10 de febrero, la charla será a partir del libro "La máquina genética", del premio Nobel de química 2009 Venki Ramakrishnan, con Martín Bonfil Olvera, reconocido divulgador de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM y Yael Weisz, escritora y editora de la Revista de la Universidad de México.

El tercer tema que abordarán el miércoles 17 de febrero, tiene que ver con la predicción de los temblores a partir del libro "Predecir lo impredecible, ¿puede la ciencia pronosticar los sismos", de Susan E. Hough, en una charla entre la sismóloga Xyoli Pérez Campos, responsable del Servicio Sismológico Nacional y el divulgador Fabián Durán.

"La gente en general piensa que hay una manera de predecir los sismos, que los pájaros se comportan de tal manera o que los perros aúllan, todo eso revela un deseo muy importante de la gente a estar tranquila y el libro habla de cómo la ciencia ha intentado investigarlo y en general ha fracasado, pero el fracaso en predecir los temblores no es un fracaso de la ciencia, porque en el camino se han probado teorías y técnicas, y aunque no hay forma de predecirlos sabe más de la sismología por ese intento, lo genial de la ciencia es que en el fracaso hay triunfo", señala Tomás Granados.