Alexis Peña no va a 'desaprovechar' su oportunidad con Cruz Azul

Agradecido por recibir una oportunidad en el Cruz Azul, Alexis Peña prometió que sus indisciplinas quedaron atrás y que volverá a su mejor versión, misma que lo llevó en su momento al Guadalajara.

El mexicano, de 25 años de edad, fue cesado del Rebaño por indisciplinas, que involucraron a otros compañeros, quienes también terminaron fuera de Verde Valle.

"Somos humanos y los errores los cometemos todos. Lo importante es reflexionar, pensar qué se hizo mal y bien. Hay que trabajar lo bueno y no repetir lo malo, que se quede como una experiencia y lección de vida. No debo desaprovechar esta oportunidad y estoy contento con mis compañeros", dijo Peña.

Dos días después de que confirmara su contratación, el nuevo defensor de La Máquina indicó sus propósitos para esta etapa en su carrera, de un club grande a otro grande de la Liga MX, a pesar de su pasado reciente.

"Muy contento de estar aquí y de esta oportunidad. Estoy renovado, ilusionado y con hambre de triunfo, lograr grandes cosas en lo individual y en lo grupal. Respeto lo que fue Chivas, una institución que dejó en el pasado", comentó el zaguero, en videoconferencia.

Peña reveló que tuvo ofertas de otros clubes, pero la más llamativa fue la del Cruz Azul, que lo firmó a horas de que cerrara el mercado de fichajes en el futbol mexicano, una segunda oportunidad para continuar con su carrera.

"Soy una persona centrada, disciplinado y trabajador. Nunca pasó por mi cabeza dejar el futbol, lo que me pasó es que no sabía dónde iba a jugar. Esta oportunidad, no voy a desaprovecharla".

El tricolor, quien portará el 5 celeste, ahora forma parte del conjunto dirigido por Juan Reynoso, mientras se prepara el duelo de este viernes, ante el Necaxa.