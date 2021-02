Aseguran que Bibi de Familia P. Luche es 'pro-vida'; Regina Blandón responde

Por medio de Facebook en una página creada para identificar a personajes ficticios 'pro-vida', se aseguró hace algunos días que Bibi de la Familia P. Luche sería una de ellas.

Los 'pro-vida' son consideradas las personas que están en contra totalmente de la legalización del aborto, pues aseguran que el hecho de abortar es un acto de asesinato a un bebé.

Desde inicios de su carrera, Regina se ha mostrado feminista y a favor del movimiento para regular el aborto en México, por lo que no tardó en responder a las descripciones.

Claro que no. Bibi siempre investiga, lee, se informa… Una persona “pro-vida” no es alguien que, creo yo, investigue, lea o se informe lo suficiente como para ver que legalizar el aborto es un tema de salud pública y de tener el derecho a decidir, no de creencias personales. https://t.co/UFQ0KRWQFY — Regina Blandón (@ReginaBlandon) February 3, 2021

"Claro que no. Bibi siempre investiga, lee, se informa… Una persona “pro-vida” no es alguien que, creo yo, investigue, lea o se informe lo suficiente como para ver que legalizar el aborto es un tema de salud pública y de tener el derecho a decidir, no de creencias personales.", escribió en Twitter.

Su tuit rápidamente obtuvo múltiples respuestas de personas a favor y en contra de sus declaraciones, generando polémica en la red.

"Si realmente investigara y se informara sería entonces provida. Y se daría cuenta que el feminismo es un negocio financiado por multimillonarios con intereses personales.", escribió el usuario Criss Cruz, quien también recibió críticas.