Portland Timbers anuncia el fichaje de Josecarlos Van Rankin

El futbolista que defendió los colores del Santos Laguna durante el 2019, llegó a ejercer su transferencia a préstamo por un año con opción a ejercer su compra a las Chivas del Guadalajara.

El entrenador de Timbers, calificó a Van Rankin, con 27 años de edad y nacido en Ciudad de México, como “un jugador de calidad que proporcionará un gran equilibrio en ataque y defensa”, así como también confía en que “se adaptará rápidamente a la MLS y su experiencia en la Liga mx será valiosa en todas las competiciones”.

