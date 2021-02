¿Cómo cerrar los poros después de la depilación?

Sea cual sea el método que usas para depilarte, se trata de un proceso agresivo que irrita la piel y puede llevarte a sufrir una infección cutánea si no cuidas la zona afectada.

Para cerrar los poros, luego de la depilación, la clave se encuentra en la hidratación y la temperatura correcta de agua.

Al momento de depilarte, procura usar suficiente espuma del jabón o una crema para depilar que te ayude a retirar los vellos causando la menor irritación. Si pasas la navaja por la piel sólo usando agua, seguramente los poros se abrirán aún más e incluso podrían sangrar.

Después de terminar, es hora de aliviar la zona. Toma un baño con agua fría, o si no te es fácil, utiliza agua templada.

No uses agua caliente las primeras 24 horas luego de la depilación. Tampoco se recomienda baños en agua salada o en cloro, por lo que no es buena idea depilarse el mismo día que irás al mar o a la alberca.

Puedes aplicar compresas frías o incluso hielo envuelto si los poros no han cerrado y necesitas acelerar el proceso.

Procede a masajear la zona con una crema hidratante fuerte, por ejemplo, las elaboradas con aceite de almendras, manteca de karité, vitamina E o aloe vera. Además, ayudará a calmar posibles irritaciones.

Puedes aplicar también el aceite corporal de tu preferencia, siempre que cuente con propiedades hidratantes.

Otro de los aspectos que se deben cuidar (y que en muchas ocasiones se olvida o ignora) es evitar la exposición al sol durante las primeras 48 horas después de la depilación. No se recomienda ya que puede causar irritación y aparición de manchas. Cuando vuelvas a ponerte al sol, no olvides el protector.

Por último, descarta los productos potencialmente irritantes por lo menos 24 horas luego de depilarte. En su lugar, procura que lo que utilices no contenga alcohol ni acción exfoliante.