Critican nominación de Lily Collins por Emily in Paris en los Globos de Oro

Este miércoles se anunció la lista de nominados a lo mejor del cine y televisión que competirán el próximo 28 de febrero en los Globos de Oro 2021, algunas menciones no causaron tanta sorpresa como fue el caso de The Crown, serie que arrasó al conseguir 6 candidaturas, no obstante, la nominación de Emily in Paris tiene a algunos con la ceja levantada.

Y es que la producción de Darren Star (creador de Sex and the city) para Netflix, obtuvo dos nominaciones a los codiciados premios; uno por Mejor serie de comedia o musical y el otro para su protagonista Lily Collins quien competirá como Mejor actriz en serie (musical o comedia).

Emily in Paris se estrenó el pasado 2 de octubre de 2020 a través de la plataforma del “gigante del streaming” y sigue la historia de “Emily”, una estadounidense que llega a París para aprovechar una gran oportunidad de trabajo.

La producción ha generado opiniones diversas, pues algunos defienden que es puro entretenimiento y que tiene una trama que engancha, otros en cambio, lo ven como un producto vacío que ofrece una definición simplista de la cultura francesa.

En cualquier caso, logró llamar la atención de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood que la nominó en dos de sus apartados, aspecto que desató críticas de algunos internautas quienes consideran que Emily in Paris no merece competir por el globo de oro.

“Perdón, pero no entiendo cómo Lily Collins (nada contra Lily, really) está nominada por Emily in Paris y Victoria Pedretti no tiene nominaciones ni por Bly Manor ni por You”, se lee entre las críticas en redes sociales.

Perdón, pero no entiendo cómo Lily Collins (nada contra Lily, really) está nominada por Emily in Paris y Victoria Pedretti no tiene nominaciones ni por Bly Manor ni por You #GoldenGlobes pic.twitter.com/npjLG4y6Y8 — Frances Fi (@FrannFig) February 3, 2021

“Estoy IMPACTADA con que Lily Collins esté nominada para un Golden Globe por "Emily en París". Existe algo así como una nominación irónica? Because guuuurl lo único salvable de esa serie fue Camille Razat”, opinó otra usuaria.

Estoy IMPACTADA con que Lily Collins esté nominada para un Golden Globe por "Emily en París". Existe algo así como una nominación irónica? Because guuuurl lo único salvable de esa serie fue Camille Razat. — MJ Osorio (@soltracodiciada) February 3, 2021

#GoldenGlobes Excepto por Lily Collins, no sé que hace Emily en París en la lista, pero amo que Anya Taylor-Joy tenga doble nominación ️ — KarlyBravoR (@rod_karly) February 3, 2021

Me gusto mucho en su dia #EmilyInParis pero como entretenimiento. Y entiendo que pueda estar nominada Lily, pero lo de su nominacion en mejor serie de comedia en los #GoldenGlobes no lo entiendo. — Patricia Darcy (@patrilm94) February 3, 2021

Emily in Paris en las nominaciones de los #GoldenGlobes pic.twitter.com/7NzOjA9XmI — Daniela Salazar (@Danielasalbe) February 3, 2021