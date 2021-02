'Queremos cosas muy distintas', dicen Danilo Carrera y Michelle Renaud

Luego de que se diera a conocer la ruptura amorosa entre Michelle Renaud y Danilo Carrera, los actores decidieron revelar los motivos de la misma a través de un video en redes sociales.

La actriz mexicana y el actor ecuatoriano decidieron compartir el metraje en vista de los rumores que corren en torno a su separación.

En el clip que subieron a redes aparecen ambos juntos, risueños e incluso mostrando afecto a través del contacto físico señalando que aunque se aman y tienen una relación "casi perfecta", no tienen los mismos planes de vida, ya que ella asegura que quiere conformar una familia, mientras que él aún quiere demorar más esta etapa.

"Queremos cosas distintas. Yo quiero una familia, hijos, y él también, pero no ahorita, y tenemos la misma edad, tenemos 32 años. Estoy adelantada en procesos, yo creo que ya estoy en edad de hacerlo, yo tengo un hijo y quiero otro pronto, quiero una familia", comentó Renaud en el extenso video publicado en su cuenta de Instagram, donde se le ve con lágrimas en los ojos en diversas ocasiones.

"Quizá si yo tuviera 35 o 36 estaría en ese punto de mi vida y es súper difícil, en verdad me duele me duele y me cuesta mucho porque hay muchísimo amor.

"También pienso en 50 o 60 años en estar contigo y algún día cumplir los sueños que teníamos y lo digo aquí: tal vez en la manera de cerrar la puerta, pero abrir una ventana", añadió Carrera.

Con este largo pronunciamiento, desmintieron lo que la revista TV Notas publicó en su edición de este martes, donde aseguran que la relación terminó porque Danilo "es un tipo soberbio, complicado, grosero, prepotente y era muy competitivo con ella".

Según la publicación, el romance fracasó por los celos del actor a las nuevas propuestas de trabajo hacia Michelle Renaud, lo que también negaron en conjunto.

"Pongo todas las herramientas para que tú brilles, porque sé que si tú brillas, yo voy a brillar y si tú tienes éxito, yo voy a tener éxito", comentó Danilo Carrera.

El actor ecuatoriano recalcó que la personalidad de Michelle ha permitido la excelente convivencia que aún tienen dentro y fuera del set; además, ambos confirmaron que no existe una tercera persona en su relación, como se señaló a su colega Scarlet Gruber.

Además, Michelle Renaud y Danilo Carrera aprovecharon su video para contar cómo surgió el amor entre ellos, acabando con las suposiciones de que iniciaron su noviazgo cuando ambos estaban casados.