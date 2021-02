Dayren Chávez, lista para el estreno de la telenovela Fuego ardiente

El próximo lunes a las 18:30 horas por el Canal Las Estrellas, comenzará la telenovela Fuego ardiente. Pese a su título, la trama no gira en torno a aspectos sexuales o pasionales, de acuerdo con una de las actrices que forman parte del proyecto.

Dayren Chávez, quien dará vida a "Cecilia López Guzmán", charló en exclusiva con El Siglo de Torreón sobre el arranque de la novela producida por Carlos Moreno y explicó porque fue bautizada de esa manera.

"Creo que nos dejamos llevar por la palabra ardiente; pero no, no es sexual la telenovela. Esto va más por lo interno, de lo que llevamos los humanos por dentro, como de tanta contención. Hay cosas que uno se queda guardadas, que no dice por diversos temores y a eso va más el titulo.

"Cada personaje irá contando algo impactante. Por ejemplo, mi hermana, 'Araceli', en la novela es alcohólica y siempre hay algo que no encaja en su vida. Tenemos situaciones complicadas que ustedes verán y luego sabrán qué pasa", dijo.

Chávez comentó que Fuego ardiente es una historia de amor y efusiones desbordadas, en la que se confirma que, cuando un amor es verdadero, es capaz de ir contra viento y marea, con tal de permanecer vivo.

"El personaje principal, "Gabriel" (Carlos Ferro), está buscando a su hermano, entonces en esa búsqueda se topa con "Alexa" (Mariana Torres), quien es bailarina. Hay un sismo, ellos coinciden y hay como un flechazo ahí, sin embargo, no se vuelven a ver hasta tiempo después en Sonora y es así como cada personaje, cada familia que ustedes verán tendrán conexiones".

Informó que algo que la tiene muy emocionada es que "Cecilia" se encuentra relacionada con la mayoría de los personajes de esta novela original escrita por Martha Carrillo y Cristina García.

"'Ceci' es contadora. Le gusta mucho leer. Parece que se va enamorar de su jefe en la oficina. Está soltera y dice que el amor no es para ella. Quiere a su sobrina como si fuera su hija. Todo el tiempo oculta que sí es sentimental. Le pasarán cosas fuertes y sé que a muchos televidentes no les gustarán algunas de sus acciones".

Chávez comentó que el elenco y el equipo de producción han hecho una mancuerna brillante. Contó que se la pasan muy bien en las grabaciones, hasta ahora no hay malas vibras y por supuesto cuentan con medidas sanitarias exhaustivas.

"Todos nos portamos increíble. Todos los que laboramos en esta telenovela lo hacemos con la mentalidad de que somos un equipo. Las risas no faltan y eso ayuda mucho a que estemos relajados y en confianza.

"Hay muchos protocolos de sanidad y eso se agradece bastante. Cada vez que tenemos llamados nos lavamos las manos, hay una entrada y una salida, los ensayos son cubrebobocas y nos los quitamos y los guardamos con bastante cuidado".

Agradeció la actriz la oportunidad de trabajar en un melodrama inédito, ya que en fechas recientes se han realizado varios remakes.

"Cada capítulo está de wow, siento que también el tener mucho cuidado con las palabras que usamos será muy efectivo. Nos están cuidando bastante de que cada personaje se muestre tal y como se creó".

Por otro lado, Chávez expresó que no olvida Te doy la vida por el impulso que le dio, tan es así que no duda en decir, "ahora sí que Te doy la vida me cambió la vida".

"Nunca olvidaré ese telenovela. En lo personal, llegó en el momento en el que yo estaba tomando la decisión de mudarme sola en Ciudad de México, y luego justo en esa novela salí positiva de COVID-19 y tuvieron que ajustar mis capítulos. En esa novela recibí mucho cariño".

La actriz comentó que pese a lo complicado que fue 2020, no tiene nada que reprocharle ya que trabajo tuvo y bastante.

"Creo que me cayeron muchas cosas en el momento preciso. Todo pasa por algo y creo que a todos nos vino a mover, nos dimos cuenta en dónde estábamos parados y también valoramos situaciones que antes minimizábamos; este 2021 inicié de una forma muy tranquila".

Dayren recordó su paso por La rosa de Guadalupe, programa que pese a ser tan criticado, cuenta con bastante rating. Fue en ese proyecto donde comenzó su carrera.

"Estaba por graduarme del CEA cuando me dieron la oportunidad de estar en algunos programas de La rosa…, hay quienes se burlan del programa y yo les digo, 'oigan, es uno de los programas más vistos a nivel mundial´, nunca se me va a olvidar que ahí comencé", dijo la oriunda de Quintana Roo.