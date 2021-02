Solicitan tomar en cuenta a entidades

El secretario de Salud de Coahuila, Roberto Bernal Gómez, consideró que las brigadas Correcaminos que implementó el Gobierno federal "no son expertas" en vacunar contra el COVID-19 y si hay alguna complicación en las personas adultas mayores, no podrán tratarla, por lo que es necesario que se tome en cuenta a los Estados para la aplicación del biológico.

El funcionario señaló ayer que no ha habido una coordinación entre el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el Gobierno del Estado para el arranque del Registro nacional que abrió la Federación para la vacunación contra el COVID-19 a personas de 60 años y más. "Ellos traen un delegado del Bienestar y están nombrando algún personal para hacer esto, se han comunicado con algunos de los jefes jurisdiccionales, pero no tengo ninguna comunicación oficial. Nosotros buscamos el bienestar de los coahuilenses, es lo más importante para nosotros y si hay alguna estrategia en la que tengamos que apoyar al Gobierno federal, lo vamos a apoyar, es muy importante que la Secretaría de Salud participe porque es la que tiene conocimiento", subrayó.

Bernal Gómez recordó que en la Secretaría de Salud de Coahuila hay 8 Jurisdicciones Sanitarias, más de 20 hospitales y 120 centros de salud en la entidad, por lo que "si alguien tiene conocimiento del estado, somos nosotros". Aclaró que esta situación no es particular de Coahuila, sino que sucede con el resto de las entidades federativas del país.

"Se ha nombrado por parte del secretario nacional de Salud (Jorge Carlos Alcocer Varela) a un representante militar como coordinador, como responsable, no están tomando en consideración a los secretarios de Salud, es un militar el responsable y, bueno, pues vamos a ver qué lineamientos tenemos", añadió.

´¿Y qué opina de que no los tomen en cuenta?

"Yo creo que es muy importante que tomaran en consideración a la Secretaría de Salud. Ustedes vieron cómo fue la vacunación al principio (refiriéndose a la aplicación del biológico al personal de salud), ensayada, sistematizada, muy ordenada, entonces creo que si le seguimos como empezamos, sería muy bueno. Los correcaminos no son expertos en vacunar, si hay alguna complicación no pueden tratarla, entonces igual que los Servidores de la Nación necesitan forzosamente gente de salud, no nos han tomado en consideración", puntualizó.

El funcionario aseguró que el Gobierno del Estado cuenta con la infraestructura y el personal de salud capacitado para aplicar las dosis, por lo que espera que en los próximos días el Gobierno federal se ponga en contacto con la Secretaría de Salud a su cargo para informar sobre la logística. "Lo están llevando ellos, ellos lo están llevando absolutamente, no nos han comunicado", insistió.