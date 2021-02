Niurka Marcos si dejaría que Vicente Fernández la tocara

Aunque varios internautas han reprobado la actitud de Vicente Fernández, luego de que se difundiera un video en el que él le toca el seno a una mujer en una fotografía, hay otros que dicen que le perdonan lo que sea al considerarlo un icono de la música mexicana.

Tal es el caso de Niurka Marcos, quien no solo exonera a Fernández, sino que también ha dicho que ella no tendría problema alguno si el intérprete de La diferencia le presionara uno de sus senos.

"Yo dejaría que me toque la bubi. Viniendo de él con las canciones que canta ¡ay! con lo bello que canta, no, yo sí dejo que me la toque, pero que me cante dos o tres canciones", dijo la actriz y cantante al programa de la cadena Univisión Sal y Pimienta".

La también vedette criticó el hecho de la que la mujer se molestara hasta hoy en día ya que eso ocurrió hacer cerca de tres años.

"Señor no me toque mi bubi porque me ofende usted y ya no pasa nada. Pero como es una figura pública, obvio lo hacen público y lo entiendo también", manifestó.

Vicente Fernández ofreció una entrevista a Mara Patricia Castañeda para hablar sobre las imágenes en las que se ve tomándose fotografías con algunas de sus seguidoras en su rancho, Los Tres Potrillos, pero agarrándoles los senos y es que han salido más féminas luego de que la primera exhibió lo ocurrido, en la misma situación.

Durante la charla, Vicente, comentó que su rancho es un punto turístico, por lo que normalmente mucha gente va a visitarlo y él sale a tomarse fotografías con ellos e incluso a cantarles. Recalcó que nunca se dio cuenta de que estaba agarrándole los pechos a la visitante.

"Yo vi la foto y efectivamente sí, yo puse mi mano primero en el estómago, subí la mano y cuando la subo tomaron la foto, pero nunca lo hice así (gesto de querer agarrarle los pechos), no, no, no, si algo tengo es respetar al público pero sí quiero pedir una gran disculpa a todos los medios que me han tratado muy bien en toda mi carrera y reconozco que hice mal o no sé si fue bromeando, no sé, no me acuerdo, era muchísima gente y como te digo, le ofrezco una disculpa de todo corazón, si lo hubiera hecho con toda intención no lo hago allí, la hubiera llevado a las caballerizas, yo ni me acuerdo cómo pasó".