Filtran video de Maradona enviando mensaje a su médico antes de morir

Este martes se filtró por medio de medios de comunicación argentinos, un video grabado días antes del fallecimiento del astro del futbol Diego Armando Maradona.

El 'eterno 10' falleció en Argentina el pasado 25 de noviembre del 2020 luego de ser sometido a una cirugía de cráneo.

En las imágenes aparece el futbolista hablando a la cámara mientras come para expresar que se encuentra bien; "estoy abollado, pero todo bien, sabes que no me gustan las intimidades y bueno, cuando estoy gente buena salgo de mi madriguera, un beso Luque, Leopoldo Jacinto Luque", dice.

Leopoldo Jacinto Luque, neurocirujano y quien era reconocido por ser su médico de cabecera, se encuentra en la mira de las autoridades luego de ser acusado de negligencia médica sobre el futbolista luego de su muerte.

De acuerdo a las acusaciones, el médico le habría dado una 'alta' anticipada del hospital y no lo monitoreaba como se debía desde casa.

Tanto él, como la psiquiatra Agustina Cosachov se encuentran confiados de las autoridades, pues en unos audios publicados por Infobae se les escucha hablar sobre los testigos familiares de Maradona que estuvieron pendientes de todos sus procedimientos.

"Todo se habló con la familia, todo. Incluso en las reuniones por Zoom estuvo la familia. Todo se habló con la familia así que, bueno, eso también nos tiene que dejar tranquilos. Estaban al tanto de todo. Nunca se tomaron decisiones sin que ellos no intervengan u opinen", mencionó Luque.