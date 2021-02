Cinco razones por las que nunca debes dejar de correr

Mejora la producción de cartílago

Un estudio realizado por la Universidad Monash de Australia, demostró que las personas que corrían de forma regular, incrementaban la producción de cartílago con respecto a aquellas que eran sedentarias, protegiéndolas de padecer artritis.

Escuchamos mejor

La Universidad de Bellarmine realizó un estudio con corredoras y encontraron que aquellas que corrían regularmente, tenían un oído más fino en un 8% más que aquellas mujeres que no lo hacían. El ejercicio incrementa el riego sanguíneo en el pabellón auditivo, aportando una serie de nutrientes para que funcione mejor.

Umbral del dolor más alto

La American College of Sports & Medicine publicó un estudio realizado en Australia con corredores, donde se demostró que quieres corrían tenían un umbral del dolor más elevado que aquellos que no lo hacían, después de hacer presión con un torniquete en el brazo y no en las piernas, que podrían estar más acostumbrados al dolor.

Se reducen las migrañas

La Universidad de Gotemburgo en Suecia, publicó un estudio donde se demostró que aquellas personas que sufrían migrañas y que corrían en promedio 40 minutos, tres veces por semana y durante tres meses, redujeron considerablemente los episodios de intenso dolor de cabeza.

Disminución del estrés

Si estás nervioso por alguna razón, espera, la Universidad Metodista del Sur de Dallas, encontró que existe un relación directa entre correr y la capacidad de que tiene una persona de relajarse más fácilmente. Al salir a correr sobre todo a intensidad media – alta, como unos intervalos de velocidad, tolerarás mejor el estrés diario.