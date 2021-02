A falta de trabajo, Lisardo Guarinos vende comida para vivir

La pandemia del COVID-19 ha afectado a miles de personas en el mundo, incluyendo trabajadores del medio artístico.

En nuestro país, los teatros y diferentes proyectos televisivos se suspendieron por las prohibiciones de aglomeraciones, reuniones en espacios cerrados y de más.

Uno de los que han sufrido los estragos de la crisis ha sido el actor y conductor español, Lisandro Guarinos, quien compartió en el programa HOY, en el cual trabajó por un tiempo, que ahora se dedica a la venta de platillos españoles.

"Es como una paella, pero de fideos, uno de los platos más conocidos de mi tierra, de Valencia, hemos hecho dos para muchas personas, ya sabes, son paellas, haciendo fideuá, entre otras cosas”, contó al programa.

Además destacó que sí le encanta cocinar la fideuá, pero no le sale tan bien como la actuación, por lo que espera nuevas oportunidades próximamente.

"Soy un hombre de mundo, un actor, a mi donde me contraten, a mi me gusta estar en México, mi residencia es aquí, tengo una hija pequeña con la que quiero estar y no creo que de un día para otro decida irme a vivir para allá, tengo mi vida ya hecha aquí”, finalizó.