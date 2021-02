Así participó Bad Bunny en el Royal Rumble de la WWE

Royal Rumble es una de las grandes fiestas de la WWE y en este 2021 sorprendió a todos sus aficionados como el gran triunfo de Bianca Belair en la batalla real femenil o el regreso triunfal de Edge, quien después de estar poco más de medio año sin actividad logró conseguir el pase a la lucha estelar de la próxima edición de Wrestlemania.

Otra de las cosas que marcaron la noche, fue la participación del cantante Bad Bunny al interpretar su tema que lleva el nombre del legendario luchador: 'Booker T'. Después de cantar su tema, el puertorriqueño fue buscado por The Miz y John Morrison en los camerinos para ser invitado por estos luchadores a crear un tema de mayor relevancia, sin embargo se negó.

Ya en la batalla real, The Miz ingresó en el turno 15, pero antes de dirigirse hacia el ring, fue a donde se ubicaban las tornamesas del DJ de Bad Bunny para destruirlas con el maletín de Money In The Bank.

Poco después, el cantante salió hacia el ring molesto por lo que hizo The Miz. Así que aprovechó la eliminación de Morrison y The Miz para subir a la tercera cuerda y lanzarse y desquitarse por la destrucción de su equipo de sonido.

El momento se hizo viral de inmediato en redes sociales, además de ser aplaudido por los espectadores del Thunderdome.

