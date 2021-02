Primer vistazo al 'Joker' de Jared Leto en Justice League de Zack Snyder

A través de sus redes sociales, Snyder reveló una imagen a blanco y negro del famoso villano de DC con una apariencia distinta a la que se le conoce, junto a un agradecimiento dedicado a David Ayer, director de Suicide Squad y al propio Leto.

“Increíble personaje que creaste. Estoy honrado de que nuestros mundos choquen”, escribió Zack junto a dicha imagen de Jared como “Joker”.

Amazing character you created. Honored to have our worlds collide. @DavidAyerMovies @JaredLeto pic.twitter.com/6FubzkPh4Y