12 frases con enseñanza para compartir con tu hijos

Los buenos mensajes durante el desarrollo de los niños son primordiales para motivarlos. Hará adultos seguros de sí mismos. Compartimos 12 frases de libros infantiles y literatura fantástica.

- Recuerda siempre que eres más valiente de lo que crees, más fuerte de lo que pareces, y más inteligente de lo que piensas.

CHRISTOPHER ROBIN A WINNIE THE POOH

- La primera obligación de todo ser humano es ser feliz... la segunda, es hacer felices a los demás.

MARIO MORENO CANTINFLAS

- Puedes llegar a cualquier parte, siempre que andes lo suficiente.

ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS

-Sólo hay que pedir a cada uno, lo que cada uno puede dar.

EL PRINCIPITO

-Cuando haces algo a pesar del miedo que sientes, necesitas tener mucho valor.

CORALINE

-Tienes que ser muy inteligente para encontrarle aplicación a algo que no vale nada...

MATILDA

- Siempre me he dicho que si lo hacía una pequeña calculadora de bolsillo, por qué no iba a poder hacerlo yo.

ROALD DAHL

- "Una inteligencia sin límites es el mayor tesoro de los hombres"

Rowna Ravenclaw, HARRY POTTER

- Tu opinión inicial acerca de casi cualquier cosa puede cambiar con el paso del tiempo.

LEMONY SNICKET

- Algún día llegarás a la edad en que nuevamente gozarás de los cuentos de hadas.

EL LEÓN, LA BRUJA Y EL ROPERO

- ¡Hay siempre en ti más de lo que uno espera!

EL HOBBIT

-Tú mismo produces la magia.

EL JARDÍN SECRETO