Call me by your name llega a Netflix ante polémica de Armie Hammer por supuesto canibalismo

Call me by your name, es la cinta protagonizada por Timothée Chalamet y Armie Hammer que ahora está disponible en Netflix, misma que hace su estreno en la plataforma luego de su lanzamiento en 2017.

Esta cinta dirigida por Luca Guadagnino, retrata la historia de amor de verano entre "Elio Perlman" (un adolescente de 17 años) y "Oliver" (asistente americano del padre de 'Elio'), situado en Italia 1983. El filme ganó el reconocimiento como Mejor Guión en los Premios Oscar y Bafta. Además recibir nominaciones a Mejor Drama y Mejor Actor en los Globos de Oro. Sin embargo, actualmente el actor Armie Hammer, de 34 años de edad, se encuentra en medio de una polémica por la supuesta filtración de supuestos mensajes que le enviaba a mujeres en redes sociales, donde aseguraba ser "cien por ciento un caníbal" y describe acciones "muy violentas" como "necesito beber tu sangre". Esta información ha mantenido al actor estadounidense entre los temas tendencia a nivel mundial, pues una de sus exparejas, Courtney Vucekovich, compartió "algunos raros fetiches sexuales" de Hammer. "No estoy respondiendo a estas jodidas mentiras, pero a la luz de los viciosos y espurios ataques en Internet en mi contra no puedo dejar con buena conciencia a mis hijos durante cuatro meses para rodar una película en la República Dominicana", dijo Armier tras los señalamientos en su contra.