Regresa Los años maravillos con nueva versión

Una de las producciones recordadas con más ahínco es Los años maravillosos, por lo cual ha causado una gran emoción la noticia de que este programa tendrá un reboot a cargo de Lee Daniels.

Fue The Hollywood Reporter el medio que dio a conocer que este proyecto está avanzando y ABC, respaldada por Disney, ya entregó unas órdenes para pilotos de tres comedias, incluida The Wonder Years, nombre original de esta serie. No obstante, uno de los detalles que causa más sorpresa es que en esta nueva versión la historia girará en torno a cómo una familia afroamericana de clase media vive a finales de los 60.

De acuerdo con la información disponible, será el comediante Saladin K. Patterson, quien ha tenido entre sus manos producciones enormes como The Big Bang Theory, quien esté a cargo del guion.