Amenazan a modelo tras posar en topless en desierto árabe

Luana Sandien, famosa en redes sociales por sus imágenes con una alta carga de erotismo, dijo que vivió con miedo por las críticas y amenazas que recibió, luego de subir una sesión en topless en un desierto de los Emiratos Árabes Unidos.

Aunque en un principio estaba orgullosa de las imágenes, poco le duró el gusto cuando vio que iban en aumento los comentarios negativos y es que en esa nación las mujeres deben utilizar vestimenta que cubra todo su cuerpo, y, en otros casos, hasta su rostro, pero ella violó esas normas, de ahí los ataques que surgieron.

"Fue una de las mejores fotos que me he hecho, no quise molestar a nadie. Tuve cuidado de taparme los pechos con las manos, sabiendo que en el país está prohibido estar desnudo y aun así, fui amenazada por los haters", dijo la modelo carioca de 27 años de edad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Luana Sandien (@luanasandien)

Pero esto no bastó, pues fue objeto de avisos, amenazas y reproches varios, que todavía están en su cuenta, en la que tiene más de cinco millones de seguidores.

Una seguidora de la exótica brasileña le preguntó cómo evadió ser arrestada por las tres fotos en topless y Sandien respondió con cierta picardía: "Me dejaron hacer lo que quisiera (tengo mis encantos)".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Luana Sandien (@luanasandien)

Luana, que vive en España, protagonizará en fechas próximas la portada de Playboy Dinamarca y es una top model de nivel internacional. Ella mantuvo un romance con el exjugador de baloncesto de la NBA, Maciej Lampe.