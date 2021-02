Evan Rachel Wood acusa a Marilyn Manson por acoso y abuso

La actriz Evan Rachel Wood decidió hablar esta mañana respecto a una situación que la incomodó durante mucho tiempo, y es que aseguró que, desde que era adolescente, el cantante Brian Hugh Warner, mejor conocido como Marilyn Manson, la acechó.

En Instagram fue donde la protagonista de la película "A los trece" afirmó que el intérprete de temas como "The Beautiful People" y "Disposable Teens" la empezó a acechar cuando ella era una adolescente y durante muchos años abusó de ella.

"Me lavó el cerebro y fui manipulada hasta la sumisión. Me harté de tener miedo de las represalias, calumnias o chantajes", agregó en su publicación que ha superado los 112 mil Me Gusta y donde también ha recibido el apoyo de sus seguidores.

La intérprete agregó que había decidido hablar con la intención de exponer a Marilyn Manson, a quien consideró un hombre "peligroso", capaz de arruinar muchas otras vidas.

La actriz finalizó su publicación enviando un mensaje de solidaridad con las otras víctimas de acoso, de quienes dijo que "ya no callarán".

A través de sus historias de Instagram es donde la intérprete compartió algunos otros comentarios sobre el comportamiento inapropiado de Brian Warner.

Recordemos que Evan Rachel Wood y Marilyn Manson tuvieron una relación que empezó en 2007, esto luego que el intérprete se separara de su exesposa, la modelo erótica y vedette norteamericana Dita von Teese.

De ese noviazgo, el también llamado "Reverendo del mal" regresó a la música, luego que desde 2004 había lanzado su último disco, "Lest we forget", el cual se trató de una recopilación de sus éxitos del pasado.

Fue así que en junio de 2007 salió a la luz pública "Eat Me Drink Me", el sexto álbum discográfico del intérprete y en el que se incorporó oficialmente Tim Skold como guitarrista.

De ese disco salió el clip de "Heart Shaped-Glasses", tema escrito en 2006 y del cual Evan Rachel Wood habría sido su inspiración; incluso ella protagonizó junto al cantante el sencillo.